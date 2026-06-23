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В ніч на 23 червня російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися близько 34 тисяч родин.

Енергетики оперативно розпочали відновлювальні роботи. Вже за кілька годин електропостачання повністю повернули для всім споживачам, які були знеструмлені внаслідок атаки.

Нагадаємо, станом на ранок 23 червня в Україні через складні погодні умови та російські атаки зафіксовані масові знеструмлення в кількох регіонах.