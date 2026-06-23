Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок влучання в об’єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

Поранення дістали 19 людей, пʼятеро з них у важкому стані. Наразі вони перебувають в операційних, лікарі борються за їхнє життя.

На місці працюють усі екстрені служби.

Триває ліквідація наслідків удару, рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Кривому Розі пошкоджена промислова інфраструктура. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та трьох постраждалих.