Удар по Кривому Рогу: погиб человек, есть пострадавшие
Известно об одном погибшем человеке в результате вражеской атаки на Кривой Рог 23 июня
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Один человек погиб из-за вражеской атаки на Кривой Рог", – говорится в сообщении.
Три человека пострадали. Им оказывают необходимую медпомощь.
Напомним, в результате ракетного удара в Кривом Роге повреждена промышленная инфраструктура.
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