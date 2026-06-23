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Подозрение получила бывшая чиновница налоговой службы Днепропетровщины. Женщина обвиняется в незаконном завладении служебной квартирой стоимостью почти 3 миллиона гривен, которую она впоследствии переоформила на свою дочь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, после увольнения с государственной службы фигурантка потеряла право пользования служебным жильем и должна была вернуть его государству. Вместо этого она воспользовалась поддельными документами, чтобы оформить квартиру в частную собственность.

Сразу после государственной регистрации права собственности бывшая чиновница заключила договор дарения и передала недвижимость дочери.

В результате этих махинаций из государственной собственности незаконно выбыла квартира, находившаяся в управлении Государственной налоговой службы Украины. Ущерб государству оценивают почти в 2,9 млн гривен.

Женщине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Решается вопрос о наложении ареста на незаконно присвоенную квартиру.

Напомним, в Черниговской области разоблачили директора частного общества, которая завладела 8 миллионами гривен государственных грантовых средств.