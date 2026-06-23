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Підозру отримала колишня посадовиця податкової служби Дніпропетровщини. Жінку звинувачують у незаконному заволодінні службовою квартирою вартістю майже 3 мільйони гривень, яку вона згодом переоформила на свою доньку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, після звільнення з державної служби фігурантка втратила право користування службовим житлом і мала повернути його державі. Натомість вона скористалася підробленими документами, щоб оформити квартиру у приватну власність.

Одразу після державної реєстрації права власності колишня посадовиця уклала договір дарування та передала нерухомість доньці.

Внаслідок цих махінацій із державної власності незаконно вибула квартира, яка перебувала в управлінні Державної податкової служби України. Збитки державі оцінюють у майже 2,9 млн гривень.

Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на незаконно привласнену квартиру.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрили директорку приватного товариства, яка заволоділа 8 мільйонами гривень державних грантових коштів.