В Днепропетровской области россияне атаковали передвижное отделение Укрпочты: есть раненые

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17 июня россияне в очередной раз ударили по Никополю. В частности, враг попал в передвижное отделение Укрпочты

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, в Никополе россияне ударили по передвижному отделению почты. К сожалению, в результате обстрела пострадал водитель. Это произошло прямо на выезде с точки базирования.

К счастью, угрозы для жизни водителя пока нет. Он находится под наблюдением медиков.

"Это очередное подтверждение того, в каких сверхсложных условиях приходится работать нашим командам на приграничных и прифронтовых территориях", – говорит Игорь Смилянский.

Напомним, также в результате ракетной атаки ночью 15 июня в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".