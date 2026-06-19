11:59  19 червня
За вбивство одеського активіста військовий отримав довічне ув'язнення
09:46  19 червня
На трасі на Київщині автомобіль влетів у відбійник: є постраждалі
08:20  19 червня
У Хмельницькому правоохоронець на смерть збив 54-річного пішохода
UA | RU
UA | RU
19 червня 2026, 17:59

У Дніпрі викрили банду "квартирних аферистів"

19 червня 2026, 17:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Квартирні аферисти організували шахрайську схему з продажу чужої квартири - фігуранти за допомогою підроблених документів заволоділи правами на нерухомість, вартістю майже 1 млн. гривень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, 39-річний чоловік отримав доступ до квартири жінки, яка тривалий час не проживала за місцем реєстрації. Надалі він неодноразово проникав до житла та зібрав інформацію, необхідну для реалізації злочинного плану.

На початку 2025 року фігурант залучив до протиправної діяльності спільницю та інших учасників. За розробленим ним планом зловмисники виготовили пакет підроблених документів на ім’я законної власниці квартири, зокрема фальшивий паспорт громадянина України, куди вони вклеїли фотокартку обвинуваченої та підроблене свідоцтво про право власності на житло.

Надалі фігуранти організували укладення договору купівлі-продажу у нотаріуса, використавши підроблені документи.

Нагадаємо, що у Києві викрили двох аферистів. Вони привласнили квартиру чоловіка на майже 5 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд шахраї Дніпро квартира
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
На Запоріжжі чоловік мобілізувався та "зливав" росіянам дані про свій батальйон
19 червня 2026, 19:00
Влетів у ТЦ, будучи позбавленим прав: у Києві п’яний водій влаштував серйозну ДТП
19 червня 2026, 18:56
Ворог атакував Запоріжжя дронами: є влучання у логістичний центр, троє поранених
19 червня 2026, 18:46
Серійна крадійка "засвітилася" під час домашнього конфлікту у Харкові
19 червня 2026, 18:23
У Дніпрі завершили розслідування справи про розкрадання коштів на ремонті укриття
19 червня 2026, 17:45
На Полтавщині п'яний чоловік відкрив вогонь у кафе
19 червня 2026, 17:35
На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі, коли йшов рибалити
19 червня 2026, 17:20
220 гектарів державного лісу за 2,5 млрд: на Закарпатті викрили схему "дачі Медведчука"
19 червня 2026, 16:59
Зґвалтував 13-річну дівчинку: на Харківщині судитимуть 19-річного родича
19 червня 2026, 16:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »