У Дніпрі викрили банду "квартирних аферистів"

Фото: поліція Дніпропетровської області

Квартирні аферисти організували шахрайську схему з продажу чужої квартири - фігуранти за допомогою підроблених документів заволоділи правами на нерухомість, вартістю майже 1 млн. гривень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Як встановили слідчі, 39-річний чоловік отримав доступ до квартири жінки, яка тривалий час не проживала за місцем реєстрації. Надалі він неодноразово проникав до житла та зібрав інформацію, необхідну для реалізації злочинного плану.

На початку 2025 року фігурант залучив до протиправної діяльності спільницю та інших учасників. За розробленим ним планом зловмисники виготовили пакет підроблених документів на ім’я законної власниці квартири, зокрема фальшивий паспорт громадянина України, куди вони вклеїли фотокартку обвинуваченої та підроблене свідоцтво про право власності на житло.

Надалі фігуранти організували укладення договору купівлі-продажу у нотаріуса, використавши підроблені документи.

Нагадаємо, що у Києві викрили двох аферистів. Вони привласнили квартиру чоловіка на майже 5 мільйонів гривень.