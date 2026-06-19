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19 червня 2026, 17:45

У Дніпрі завершили розслідування справи про розкрадання коштів на ремонті укриття

19 червня 2026, 17:45
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Правоохоронці встановили, що між управлінням освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Дніпропетровської області та підрядницею був укладений договір на проведення ремонту захисної споруди цивільного захисту

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у період з липня по листопад 2024 року, жінка внесла до актів виконаних робіт і довідок про їх вартість неправдиві відомості, завищивши обсяги та вартість проведених ремонтних робіт. На підставі цих документів на рахунок підрядниці були перераховані бюджетні кошти.

Встановлено, що частина будівельних матеріалів, зазначених у звітній документації на суму майже мільйон гривень, фактично під час ремонту не використовувалася. Цей факт підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, заподіяна майнова шкода відшкодована в повному обсязі.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині слідчі задокументували службову недбалість під час закупівлі модульних захисних споруд для закладів освіти, через яку державі були завдані збитки на суму понад 6,3 млн гривень.

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