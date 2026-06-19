На Дніпропетровщині вандали практично розтрощили пам'ятну плиту невідомому солдату

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Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Місцеві жителі згадують, що це сталось не вперше. Ще в квітні минулого року вандали вже руйнували цей меморіал. Після цього комунальники робили все, щоб повернути пам'ятці належний вигляд. Зокрема, місце розлому старої гранітної плити ретельно склеїли, а конструкцію додатково стягнули та укріпили спеціальними металевими штифтами.

Проте вандали "напали" знову. Вони перекинули меморіальний знак. Міські служби планують повністю замінити понівечену плиту на більш стійкий та антивандальний меморіальний знак. Зокрема, розглядають варіант встановлення великого суцільного каменя-брили, який неможливо буде розбити.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині вандал вкрав прапор з могили військового.