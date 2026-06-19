Фото: ОВА

Российские войска не перестают терроризировать Днепропетровскую область. Ночью 19 июня враг атаковал три района региона артиллерией и беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским огнем оказались Никополь, а также Красногригорьевская, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В результате обстрелов повреждены предприятие, почтовое отделение, частные дома и автомобиль.

В Синельниковском районе оккупанты нанесли удары по Дубовиковской и Васильковской громадам. Повреждены спортивная школа и не эксплуатируемое здание.

В Павлограде в результате вражеской атаки загорелись частные дома.

Информации о пострадавших сейчас нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы 17 общин Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и РСЗО. В результате атак два человека погибли, еще двое получили ранения.