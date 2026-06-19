01:55  19 червня
Співачка Наталія Валевська зізналась, скільки на чому заробляє під час війни
01:35  19 червня
Вулицю по сусідству з будинком Наталії Могилевської знищила російська ракета
23:15  18 червня
У полоні ЗСУ опинився онук радянського лідера Брєжнєва
UA | RU
UA | RU
19 червня 2026, 07:48

На Дніпропетровщині через нічні обстріли пошкоджені спортшкола, підприємство та будинки

19 червня 2026, 07:48
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські війська не припиняють тероризувати Дніпропетровську область. Вночі 19 червня ворог атакував три райони регіона артилерією та безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок обстрілів понівечені підприємство, поштове відділення, приватні будинки та автомобіль.

У Синельниківському районі окупанти завдали ударів по Дубовиківській та Васильківській громадах. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується.

У Павлограді внаслідок ворожої атаки зайнялися приватні будинки.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили обстріли 17 громад Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ. Внаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли наслідки пошкодження
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки...
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Хмельницькому правоохоронець на смерть збив 54-річного пішохода
19 червня 2026, 08:20
У Запоріжжі ворожий безпілотник атакував АЗС: двоє поранених
19 червня 2026, 07:57
Незалежність і свобода: іранська спокуса
19 червня 2026, 07:53
950 ударів по Запорізькій області за добу: четверо поранених
19 червня 2026, 07:37
Ворожі атаки на Сумщину: двоє людей загинули, є постраждалі
19 червня 2026, 07:36
Втрати армії РФ станом на 19 червня: Генштаб оновив дані
19 червня 2026, 07:23
У Сумах дрон "Молнія" влучив у багатоповерхівку: пошкоджено дах
19 червня 2026, 07:17
Росія вдарила КАБами по Харкову: серед постраждалих троє дітей, понад 40 будинків пошкоджено
19 червня 2026, 07:06
Співачка Наталія Валевська зізналась, скільки на чому заробляє під час війни
19 червня 2026, 01:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »