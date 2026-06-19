На Дніпропетровщині через нічні обстріли пошкоджені спортшкола, підприємство та будинки
Російські війська не припиняють тероризувати Дніпропетровську область. Вночі 19 червня ворог атакував три райони регіона артилерією та безпілотниками
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок обстрілів понівечені підприємство, поштове відділення, приватні будинки та автомобіль.
У Синельниківському районі окупанти завдали ударів по Дубовиківській та Васильківській громадах. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується.
У Павлограді внаслідок ворожої атаки зайнялися приватні будинки.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили обстріли 17 громад Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ. Внаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.