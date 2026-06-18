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18 червня 2026, 18:59

На Дніпропетровщині поліція викрила наркоділків, що "обплутали" область

18 червня 2026, 18:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували дві злочинні групи, які побудували мережу збуту наркотиків зі щомісячним обігом близько 3,5 млн гривень

Про повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час масштабної спецоперації затримано 11 осіб, серед яких - 59-річного наркоділка, який налагодив постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до Павлограда та Кривого Рогу.

Там діяли дві злочинні групи, які займалися фасуванням та збутом важких наркотиків. Наразі діяльність обох наркоугрупувань ліквідовано.

За даними слідства, з листопада 2025 року фігуранти займалися збутом кокаїну, метамфетаміну, амфетаміну, канабісу, спайсів та PVP.

Прийом замовлень відбувався через телеграм-канал, а збут - шляхом "закладок" або безпосередньо в руки.

Кошти за наркотики надходили на банківські картки. Члени групи мали чітко розподілені ролі та діяли з дотриманням правил конспірації.

За результатами проведених заходів учасникам злочинних груп повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці припинили діяльність організованої групи з семи осіб, які налагодили незаконний збут наркотичних засобів у Києві, Київській області та ДУ "Київський слідчий ізолятор”.

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