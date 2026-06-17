Корректировал удары по Черкассам: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

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По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, разоблаченный СБУ в июне 2025 года на корректировке обстрелов Черкасс

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Как установило расследование, наведением российских атак занимался завербованный врагом студент местного университета. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

После вербовки и инструктажа агент начал обходить местность и фиксировать для ФСБ последствия ударов по областному центру.

Задокументировано, как злоумышленник прибыл на место вражеского "прилета", сфотографировал его и отчитался куратору из России. Для контактов с российским спецслужбистом изменник использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

Также агент отслеживал боевые позиции радиолокационных станций Сил обороны, защищающих воздушное пространство центрального региона Украины.

В случае обнаружения украинского ПВО он должен был передать ФСБ соответствующие координаты для подготовки комбинированных атак по военным объектам.

Еще одной его задачей было выяснить уровень защиты админздания областного управления Национальной полиции.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его шпионской активности и задержали по месту жительства.

Во время обыска у него изъят смартфон с поличным на врага.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры в апелляционном суде доказали законность приговора 39-летней жительнице Херсона, осужденной за государственную измену.