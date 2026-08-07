Генсек ООН осудил атаки РФ по Украине и упомянул об "эскалации" на территории России

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил недавние российские атаки по территории Украины, в результате которых погибли и пострадали люди, а также обеспокоен эскалацией конфликта и ударами беспилотников по территории России

Об этом идет речь в его заявлении, передает RegioNews.

Как отметили в ООН, последняя волна атак продолжает тревожную тенденцию к усилению ударов по населенным пунктам. По имеющимся данным, это привело к рекордному росту числа жертв среди гражданского населения и масштабным разрушениям жилищной и гражданской инфраструктуры в Украине.

В то же время в ООН отметили, что все чаще последствия атак затрагивают и территорию Российской Федерации.

В заявлении отмечается, что удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре являются грубым нарушением международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены.

Гутерреш также выразил обеспокоенность ростом рисков для безопасности судоходства в Черном и Азовском морях и возможными последствиями для глобальной продовольственной безопасности. Он призвал все стороны обеспечить свободу судоходства в соответствии с международным правом и защитой гражданских портов и морской инфраструктуры.

Генсек ООН повторил призыв к немедленной деэскалации, которая должна привести к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также к достижению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Как известно, российские войска продолжают системно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря и портовую инфраструктуру Украины. В частности, 5 августа во время очередной вражеской атаки потерпел поражение торговый сухогруз MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау, загруженный украинской пшеницей.

Напомним, в ночь на 7 августа российская армия атаковала Украину 147 ударными БПЛА разного типа. Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.