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В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов временно остается без электроснабжения часть потребителей в пяти регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Харьковской областях. Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме этого, из-за непогоды обесточены 118 населенных пунктов в Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Энергетики и ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Отмечается, что использование ограничений 7 августа не прогнозируется. Граждан просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию 10:00 до 23:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 7 августа российская армия атаковала Украину 147 ударными БПЛА разного типа. Зафиксировано попадание 29 дронов на 15 локациях.