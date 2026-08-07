Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Враг атаковал беспилотником рынок в Белопольской громаде.

Известно о 10 пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Продолжается госпитализация раненых, им оказывают всю необходимую медпомощь.

Напомним, в ночь на 7 августа российские войска нанесли комбинированный удар по территории Сум. Повреждены дома и инфраструктура, получили ранения два человека.