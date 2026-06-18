Фото: ОВА

Вночі 18 червня російські війська понад 10 разів ударили по п'яти районах Дніпропетровської області, застосувавши артилерію, ударні безпілотники та авіабомбу

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під вогнем опинилися Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Внаслідок атаки поранення дістав 58-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у важкому стані. У районі пошкоджені адміністративна будівля, інфраструктура, багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

На Криворіжжі окупанти атакували Апостолівську громаду – там понівечена інфраструктура. У місті Самар теж пошкоджена інфраструктура.

У Кам’янському через атаку російських військ понівечене підприємство.

На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада. Там пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 896 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі поранення дістали троє людей.