Понад 40 ворожих атак: окупанти тероризували п’ять районів Дніпропетровщини, є поранені
Російські окупанти упродовж 17 червня понад 40 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровщини, троє людей поранені
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпровському районі ворог завдав удару по Солонянській громаді. Пошкоджені інфраструктура і приватний будинок.
У місті Самар пошкоджена адмінбудівля.
У Нікопольському районі Дніпропетровщини під удари потрапили Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки та автомобілі.
Зазнали поранень троє чоловіків віком 26, 63 і 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.
Також росіяни били по Грушівській громаді у Криворізькому районі. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та автівка.
У Синельниківському районі під ударом опинилася Межівська громада. Пошкоджений автомобіль.
Нагадаємо, що на Херсонщині 17 червня внаслідок російської агресії впродовж дня поранені троє людей, серед них поліцейський.