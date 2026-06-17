Понад 40 ворожих атак: окупанти тероризували п’ять районів Дніпропетровщини, є поранені

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Дніпровському районі ворог завдав удару по Солонянській громаді. Пошкоджені інфраструктура і приватний будинок.

У місті Самар пошкоджена адмінбудівля.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини під удари потрапили Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки та автомобілі.

Зазнали поранень троє чоловіків віком 26, 63 і 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.

Також росіяни били по Грушівській громаді у Криворізькому районі. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та автівка.

У Синельниківському районі під ударом опинилася Межівська громада. Пошкоджений автомобіль.

Нагадаємо, що на Херсонщині 17 червня внаслідок російської агресії впродовж дня поранені троє людей, серед них поліцейський.