10:28  17 июня
На Киевщине ночью мужчина проник через окно в квартиру и совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки
09:00  17 июня
В Киево-Печерской лавре показали момент попадания по Успенскому собору
08:55  17 июня
На Ровенщине 9-летний школьник покончил жизнь самоубийством
UA | RU
UA | RU
17 июня 2026, 20:20

На Днепропетровщине полиция разоблачила мужчину, который незаконно присвоил Mercedes

17 июня 2026, 20:20
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

Оперативники криминальной полиции Самаровского районного отдела полиции установили и разоблачили мужчину, причастного к незаконному завладению автомобилем Mercedes-Benz в селе Орловщина

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 14 июня около 10:00 фигурант, находясь в месте временного проживания, где он вместе жил с потерпевшим, незаметно угнал из его сумки ключи-брелок от автомобиля. Получив доступ к автомобилю, мужчина открыл дверь, завел двигатель и поехал в направлении Днепра, распорядившись чужим Mercedes-Benz как собственным.

Во время первоочередных следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили личность угонщика и разыскали автомобиль. Злоумышленником оказался 43-летний житель Днепра.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За такие действия ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области злоумышленник, злоупотребляя доверием знакомого, завладел его мобильным телефоном.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
угон Днепропетровская область автомобиль
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
В Ровенской области чрезвычайники вытащили собаку из 15-метрового колодца
17 июня 2026, 21:58
В Прикарпатье псевдобанкиры оставили пенсионерку без последних денег
17 июня 2026, 21:55
Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: движение перекрыто в обоих направлениях
17 июня 2026, 21:47
В Прикарпатье подросток "напал" на маршрутный автобус
17 июня 2026, 21:40
На Киевщине мужчине подожгли авто: машина выгорела дотла
17 июня 2026, 21:20
Враг атаковал школу верховой езды в Сумах, погибли кони
17 июня 2026, 21:17
Более 40 вражеских атак: оккупанты терроризировали пять районов Днепропетровщины, есть раненые
17 июня 2026, 20:54
Корректировал удары по Черкассам: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы за государственную измену
17 июня 2026, 19:59
В Кировоградской области разоблачили банду, которая обманывала семьи пропавших без вести защитников
17 июня 2026, 19:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »