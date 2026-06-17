На Днепропетровщине полиция разоблачила мужчину, который незаконно присвоил Mercedes

Фото: полиция Днепропетровской области

Оперативники криминальной полиции Самаровского районного отдела полиции установили и разоблачили мужчину, причастного к незаконному завладению автомобилем Mercedes-Benz в селе Орловщина

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 14 июня около 10:00 фигурант, находясь в месте временного проживания, где он вместе жил с потерпевшим, незаметно угнал из его сумки ключи-брелок от автомобиля. Получив доступ к автомобилю, мужчина открыл дверь, завел двигатель и поехал в направлении Днепра, распорядившись чужим Mercedes-Benz как собственным.

Во время первоочередных следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили личность угонщика и разыскали автомобиль. Злоумышленником оказался 43-летний житель Днепра.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За такие действия ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области злоумышленник, злоупотребляя доверием знакомого, завладел его мобильным телефоном.