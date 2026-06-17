На Дніпропетровщині поліція викрила чоловіка, який незаконно привласнив Mercedes

Фото: поліція Дніпропетровської області

Оперативники кримінальної поліції Самарівського районного відділу поліції встановили та викрили чоловіка, причетного до незаконного заволодіння автомобілем Mercedes-Benz у селі Орлівщина

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними слідства, 14 червня близько 10:00 фігурант, перебуваючи у місці тимчасового проживання, де він разом мешкав із потерпілим, непомітно викрав із його сумки ключі-брелок від автомобіля. Отримавши доступ до авто, чоловік відчинив двері, завів двигун і поїхав у напрямку Дніпра, розпорядившись чужим Mercedes-Benz наче власним.

Під час першочергових слідчо-оперативних заходів вони встановили особу викрадача та розшукали автомобіль. Зловмисником виявився 43-річний мешканець міста Дніпро.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За такі дії йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Харківщині зловмисник, зловживаючи довірою знайомого, заволодів його мобільним телефоном.