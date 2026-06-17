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В больнице скончался мальчик, которого в феврале этого года на пешеходном переходе сбила судья Долгинцевского райсуда Кривого Рога Евгения Костенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, мальчик скончался 16 июня. После ДТП ребенок находился в тяжелом состоянии и получил тяжелые телесные повреждения.

Мальчику было 12 лет.

Напомним, ДТП произошло 9 февраля около 16:30 в Кривом Роге на улице Владимира Великого. Судья на BMW сбила 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.