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У лікарні помер хлопчик, якого в лютому цього року на пішохідному переході збила суддя Довгинцівського райсуду Кривого Рогу Євгенія Костенко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

За даними видання, хлопчик помер 16 червня. Після ДТП дитина перебувала у важкому стані та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Хлопчику було 12 років.

Нагадаємо, ДТП сталася 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі на вулиці Володимира Великого. Суддя на BMW збила 11-річного хлопчика, який разом із мамою переходив дорогу на регульованому пішохідному переході.