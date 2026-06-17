Фото: ОВА

Среда, 17 июня, объявлена в Никополе Днем траура в память о трех мирных жителях, погибших накануне в результате очередной вражеской атаки

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Среди трех жертв этой атаки – 51-летний мужчина и его 87-летняя мать, которая была маломобильной и передвигалась с помощью колесного колеса.

"Это еще одно преступление россиян против гражданского населения. Еще одно доказательство того, что враг сознательно терроризирует мирных людей. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 16 июня оккупанты совершили прямое попадание FPV-дроном по людям, которые пешком возвращались домой одной из улиц Никополя. Погибли три человека, еще один ранен.