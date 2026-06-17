У Нікополі оголосили День жалоби за загиблими через дронову атаку
Середа, 17 червня, оголошена у Нікополі Днем жалоби в пам’ять про трьох мирних жителів, які загинули напередодні внаслідок чергової ворожої атаки
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Серед трьох жертв цієї атаки – 51-річний чоловік та його 87-річна мати, яка була маломобільною та пересувалася за допомогою крісла колісного.
"Це ще один злочин росіян проти цивільного населення. Ще один доказ того, що ворог свідомо тероризує мирних людей. Співчуття рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень 16 червня окупанти здійснили пряме влучання FPV-дроном по людях, які пішки поверталися додому однією з вулиць Нікополя. Загинули три людини, ще одна поранена.
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