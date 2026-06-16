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16 червня 2026, 19:35

На Дніпропетровщині поліція викрила наркоділка з арсеналом заборонених речовин

16 червня 2026, 19:35
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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39-річний мешканець Нікополя збував наркотичні засоби та психотропні речовини через поштові відправлення

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На початку травня поточного року під час документування протиправної діяльності фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук в квартирі за місцем його проживання.

У результаті вилучили майже два десятки зіп-пакетів з наркотичними засобами та психотропними речовинами, серед яких канабіс, амфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина PVP.

Також у ході слідчих дій вилучено електронні ваги, електронний вакууматор, мобільний телефон, банківські картки та інші засоби протиправної діяльності зловмисника.

За результатами експертних досліджень встановлено, що вилучена психотропна речовина належить до особливо небезпечних та зберігалася в особливо великих розмірах. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 50-річного жителя Києва, якого підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

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