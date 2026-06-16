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16 июня 2026, 18:52

Резня в Покрове: полиция задержала злоумышленника, тяжело ранившего юношу

16 июня 2026, 18:52
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Покрове полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 18-летнему парню

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время конфликта фигурант ударил потерпевшего нож в живот. Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Событие произошло 7 июня в ночное время на бульваре имени Шевченко в городе Покров. Предварительно установлено, что подозреваемый подошел к компании незнакомых ему молодых людей. Во время общения между ним и одним из мужчин возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож, который имел при себе, и ударил оппонента.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия, осмотрели место происшествия, изъяли доказательства и установили личность нападающего. Им оказался 44-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

На основании собранных доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, что 15 июня Криворожские полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений . Преступление произошло вечером 13 июня в одном из развлекательных заведений города.

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полиция Покров Днепропетровская область
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