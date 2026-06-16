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16 червня 2026, 18:52

Різанина у Покрові: поліція затримала зловмисника, який тяжко поранив юнака

16 червня 2026, 18:52
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Покрові поліцейські затримали підозрюваного у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 18-річному хлопцю

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час конфлікту фігурант вдарив потерпілого ножем у живіт. Молодика госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Подія сталася 7 червня у нічний час на бульварі імені Шевченка у місті Покров. Попередньо встановлено, що підозрюваний підійшов до компанії незнайомих йому молодих людей. Під час спілкування між ним та одним із чоловіків виник конфлікт, у ході якого зловмисник дістав ніж, який мав при собі, та вдарив ним опонента.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, оглянули місце події, вилучили речові докази та встановили особу нападника. Ним виявився 44-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що 15 червня Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Злочин стався ввечері 13 червня в одному з розважальних закладів міста.

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