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15 июня 2026, 15:59

Угнал BMW и скутер: на Днепропетровщине будут судить серийного автоугонщика

15 июня 2026, 15:59
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Правоохранители Синельниковщины на Днепропетровщине разоблачили мужчину, причастного к серии угонов транспортных средств из гаражного кооператива. Фигурант незаконно завладел автомобилем и угнал скутер с территории гаражного кооператива

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Полицейские установили и разоблачили 31-летнего мужчину, причастного к совершению преступлений.

Как установили правоохранители, 21 апреля злоумышленник проник в один из гаражей, где путем повреждения левого бокового стекла водительской двери попал в салон автомобиля марки BMW X3. Внутри он нашел ключ от замка зажигания, завел двигатель и незаконно завладел транспортным средством.

В дальнейшем, 4 мая, мужчина совершил еще одно преступление - похитил скутер с территории того же гаражного кооператива.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители оперативно установили местонахождение угнанного автомобиля и вернули его законному владельцу.

Следователи сообщили 31-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно и сопряженное с проникновением в другое хранилище) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее в Соборном районе Днепра 31-летний мужчина обокрал соседа по больничной палате, присвоив 60 тысяч гривен. Злоумышленника, уже имевшего проблемы с законом, оперативно задержали правоохранители.

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