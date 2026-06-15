Викрав BMW та скутер: на Дніпропетровщині судитимуть серійного автовикрадача

Фото: поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці Синельниківщини на Дніпропетровщині викрили чоловіка, причетного до серії викрадень транспортних засобів із гаражного кооперативу. Фігурант незаконно заволодів автомобілем та викрав скутер з території гаражного кооперативу

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Поліцейські встановили та викрили 31-річного чоловіка, причетного до вчинення злочинів.

Як встановили правоохоронці, 21 квітня зловмисник проник до одного з гаражів, де шляхом пошкодження лівого бокового скла водійських дверей потрапив до салону автомобіля марки "BMW X3”. Усередині він знайшов ключ від замка запалювання, завів двигун та незаконно заволодів транспортним засобом.

Надалі, 4 травня, чоловік вчинив ще один злочин — викрав скутер із території того ж гаражного кооперативу.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження викраденого автомобіля та повернули його законному власнику.

Слідчі повідомили 31-річному чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно та поєднане з проникненням в інше сховище) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше у Соборному районі Дніпра 31-річний чоловік обікрав сусіда по лікарняній палаті, привласнивши 60 тисяч гривень. Зловмисника, який вже мав проблеми із законом, оперативно затримали правоохоронці.