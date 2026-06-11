В Днепре задержали вора, вынесшего из больницы 60 тысяч гривен
В Соборном районе Днепра 31-летний мужчина обокрал соседа по больничной палате, присвоив 60 тысяч гривен. Злоумышленника, уже имевшего проблемы с законом, оперативно задержали правоохранители
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Событие произошло 10 июня в медучреждении, расположенном в Соборном районе. В полицию обратился потерпевший и сообщил о краже из палаты.
Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого злоумышленника в Днепре. Им оказался 31-летний житель другой области. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.
Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Напомним, что в Днепре оперативники разоблачили и задержали группу лиц, специализировавшихся на воровстве из частных домовладений.
Злоумышленники надеялись быстро скрыться с награбленным, однако были перехвачены правоохранителями во время бегства.