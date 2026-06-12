Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила в Днепре агента ФСБ, собиравшего координаты для воздушных ударов по Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областям. Злоумышленником оказался тренер-реабилитолог детей с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Российская спецслужба завербовала мужчину через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".

Фигурант занимался поиском и передачей координат украинской ПВО. Он отслеживал военные объекты во время поездок на собственном авто. В случае обнаружения потенциальных "целей" агент обозначал их локации на гугл-картах и делал детальное описание местности.

Данные злоумышленник собирал на своем смартфоне для последующего отчета куратору ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, поэтапно задокументировали его шпионскую деятельность и задержали.

Также Служба безопасности провела мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.

Во время обысков у задержанного изъяли ноутбук и мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала студента, который корректировал вражеские удары по Днепропетровщине и скрывался в Черкасской области. Перед основными задачами он даже прошел "тест" от россиян.