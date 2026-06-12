11:12  12 июня
Видео в школьном чате: в Николаевской области четверо детей бросили кота в колодец
10:16  12 июня
Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам
10:23  12 июня
В Хмельницкой области утонули бабушка и ее 12-летняя внучка
UA | RU
UA | RU
12 июня 2026, 11:43

В Днепре задержали детского тренера-реабилитолога, корректировавшего вражеские обстрелы трех областей

12 июня 2026, 11:43
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Военная контрразведка СБУ разоблачила в Днепре агента ФСБ, собиравшего координаты для воздушных ударов по Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областям. Злоумышленником оказался тренер-реабилитолог детей с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Российская спецслужба завербовала мужчину через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".

Фигурант занимался поиском и передачей координат украинской ПВО. Он отслеживал военные объекты во время поездок на собственном авто. В случае обнаружения потенциальных "целей" агент обозначал их локации на гугл-картах и делал детальное описание местности.

Данные злоумышленник собирал на своем смартфоне для последующего отчета куратору ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, поэтапно задокументировали его шпионскую деятельность и задержали.

Также Служба безопасности провела мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.

Во время обысков у задержанного изъяли ноутбук и мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала студента, который корректировал вражеские удары по Днепропетровщине и скрывался в Черкасской области. Перед основными задачами он даже прошел "тест" от россиян.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр Харьковская область Полтавская область агент рф СБУ задержание корректировщик российские агенты
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Попри арест: под Киевом продают активы компаний, связанных с "Династией"
12 июня 2026, 14:26
В Киевской области в огне погиб мужчина
12 июня 2026, 14:05
Какие технологии делают кондиционеры Cooper&Hunter более удобными в ежедневном использовании
12 июня 2026, 13:38
Наркобизнес и "вечеринки": в Киеве разоблачили 50-летнего наркоторговца
12 июня 2026, 13:23
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
12 июня 2026, 13:12
Легковушка оказалась на крыше другого авто: в Тернополе произошло курьезное ДТП
12 июня 2026, 13:10
Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в Карпаты
12 июня 2026, 12:54
Во Львове автобус после столкновения с минивэном врезался в стену: шестеро пострадавших
12 июня 2026, 12:40
Апатия или лень: как родителям понять, что происходит с подростком
12 июня 2026, 12:24
Имел судимость за такое же преступление: на Черниговщине осудили мужчину за изнасилование 12-летней падчерицы
12 июня 2026, 12:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »