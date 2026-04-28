Фото: Офис Генерального прокурора

Предпринимателя из Одессы украли с парковки, несколько суток удерживали, избивали, душили и пытали электрическим током, требуя $360 тыс. После передачи части денег его отпустили. Пока мужчина в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Черноморской окружной прокуратуры сообщили о подозрении двум жителям Одессы 30 и 44 лет в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой с применением насилия (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, нападавшие действовали не сами. Узнав через знакомых о предпринимателе, который занимается торговлей зерном и временно проживает в Николаеве, они отправились в город.

Утром в центре Николаева мужчину отследили на парковке.

Далее действовали под видом официального задержания с возгласами "работающего СБУ".

Нападавшие свалили на землю 44-летнего мужчину, били ногами, насильно затолкали в микроавтобус. Там надели наручники, на голову – маску, лишив возможности ориентироваться в пространстве. Первые сутки удерживали в неизвестном помещении в Николаеве.

Затем перевезли в дом в Одесском районе, где держали еще сутки. Отобрали телефон, душили канатом до потери сознания.

Все это время от него потребовали $360 тысяч несуществующего долга. Когда мужчина отказывался – начались пытки.

Пострадавшего избивали резиновыми дубинками, применяли электрический ток, сжимали голову металлическими тисками, душили канатом до потери сознания. Кроме того, по его телу прыгали, когда он был связан скотчем и не мог сопротивляться.

Под этим давлением мужчина согласился выполнить требования. Его жена передала нападающим $152 тысяч. После этого заложника отпустили, а он обратился в окружную прокуратуру.

По предварительной информации, пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, в том числе переломы костей обеих рук. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступления по ст. 127 УК Украины (пытки).

Во время обысков по местам жительства подозреваемых обнаружили и изъяли карабины, винтовку, около 800 патронов, а также удостоверения членов различных общественных организаций и фиктивные автомобильные номера.

Правоохранительные органы работают над установлением всех лиц, причастных к совершенным преступлениям и пыткам предпринимателя.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу двух подозреваемых без права на залог.

