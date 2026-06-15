45 ударів скакалкою: у Дніпрі затримали трьох осіб за вимагання грошей

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У Дніпрі правоохоронці викрили та затримали трьох місцевих мешканців, яких підозрюють у вимаганні коштів із застосуванням насильства та погроз

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у жовтні 2025 року підозрювані, погрожуючи зброєю, силоміць посадили до автомобіля 20-річного знайомого, застосували до нього електрошокер та вивезли до гаража.

Там вони вимагали 10 тисяч доларів США за нібито неіснуючий борг.

Один із фігурантів завдав потерпілому щонайменше 45 ударів металевою скакалкою. Побиття тривало до втрати свідомості.

Після цього чоловіка облили водою, відібрали ключі від автомобіля та відпустили, погрожуючи розправою у разі звернення до поліції.

Згодом підозрювані продовжили тиск на потерпілого, змушуючи його продати квартиру для погашення вигаданого боргу. У результаті чоловік звернувся до правоохоронців.

Під час обшуків у фігурантів вилучено речові докази, мобільні телефони та предмети, якими наносилися побої.

Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, в Одесі банда викрала та катувала підприємця. Кілька діб його утримували, били, душили та катували електричним струмом, вимагаючи $360 тис. Після передачі частини грошей чоловіка відпустили.