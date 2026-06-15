11:54  15 червня
45 ударів скакалкою: у Дніпрі затримали трьох осіб за вимагання грошей
09:01  15 червня
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
08:22  15 червня
Погрожував підірвати родину: на Закарпатті затримали чоловіка з гранатою
UA | RU
UA | RU
15 червня 2026, 11:54

45 ударів скакалкою: у Дніпрі затримали трьох осіб за вимагання грошей

15 червня 2026, 11:54
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі правоохоронці викрили та затримали трьох місцевих мешканців, яких підозрюють у вимаганні коштів із застосуванням насильства та погроз

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у жовтні 2025 року підозрювані, погрожуючи зброєю, силоміць посадили до автомобіля 20-річного знайомого, застосували до нього електрошокер та вивезли до гаража.

Там вони вимагали 10 тисяч доларів США за нібито неіснуючий борг.

Один із фігурантів завдав потерпілому щонайменше 45 ударів металевою скакалкою. Побиття тривало до втрати свідомості.

Після цього чоловіка облили водою, відібрали ключі від автомобіля та відпустили, погрожуючи розправою у разі звернення до поліції.

Згодом підозрювані продовжили тиск на потерпілого, змушуючи його продати квартиру для погашення вигаданого боргу. У результаті чоловік звернувся до правоохоронців.

Під час обшуків у фігурантів вилучено речові докази, мобільні телефони та предмети, якими наносилися побої.

Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, в Одесі банда викрала та катувала підприємця. Кілька діб його утримували, били, душили та катували електричним струмом, вимагаючи $360 тис. Після передачі частини грошей чоловіка відпустили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро банда знущання борги Побиття правоохоронці
У Дніпрі затримали дитячого тренера-реабілітолога, який коригував ворожі обстріли трьох областей
12 червня 2026, 11:43
У Дніпрі затримали крадія, що виніс із лікарні 60 тисяч гривень
11 червня 2026, 21:45
У Дніпрі поліцейські "на гарячому" затримали зловмисників із викраденим сейфом
11 червня 2026, 18:26
Всі новини »
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Зеленський відвідав обстріляну Лавру в Києві
15 червня 2026, 13:45
Рік після вбивства Портнова: з'явилися нові деталі справи
15 червня 2026, 13:23
Король без корони: політичний портрет Дональда Трампа
15 червня 2026, 12:49
Пожежа в Лаврі після атаки "Шахеда": рятувальники показали наслідки
15 червня 2026, 12:35
Гаджети під виглядом корму для тварин: на Львівщині вилучили контрабандні iPhone на 1,1 млн грн
15 червня 2026, 12:28
У Херсоні чоловік підірвався на російській міні
15 червня 2026, 11:47
Дикі мешканці лісу: на Львівщині у фотопастки прикордонників потрапили козулі та лисиця
15 червня 2026, 11:30
Стало відомо, хто загинув у Харкові: ДСНС назвала імена 4 рятувальників
15 червня 2026, 11:28
Ворог атакував дроном Запоріжжя: двоє поранених
15 червня 2026, 11:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »