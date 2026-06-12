Фото: ОВА

Ночью 12 июня русские войска около 20 раз атаковали три района Днепропетровской области, используя беспилотники и авиабомбы. Силы ПВО сбили 12 вражеских БпЛА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Синельниковщине под ударом оказались Васильковская и Шахтерская громады. Из-за обстрелов вспыхнули частные дома. Повреждены пятиэтажки, спорткомплекс и объекты инфраструктуры. Пострадал 59-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

На Никопольщине враг бил по Никополю, а также по Красногригоревской, Марганецкой и Покровской громадах. На территории коммунального предприятия возник пожар. Повреждены многоэтажки и автомобиль.

В Апостоловом Криворожского района в результате атаки поврежден частный дом.

Напомним, ночью 12 июня россияне нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Погибла женщина, еще одна – в тяжелом состоянии.