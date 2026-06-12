Фото: ОВА

Вночі 12 червня російські війська близько 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та авіабомби. Сили ППО збили 12 ворожих БпЛА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Синельниківщині під ударом опинилися Васильківська та Шахтарська громади. Через обстріли спалахнули приватні будинки. Пошкоджені п'ятиповерхівки, спорткомплекс та об'єкти інфраструктури. Постраждав 59-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, а також по Червоногригорівській, Марганецькій і Покровській громадах. На території комунального підприємства виникла пожежа. Понівечені багатоповерхівка та автомобіль.

В Апостоловому Криворізького району внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, вночі 12 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді на Сумщині. Загинула жінка, ще одна – у важкому стані.