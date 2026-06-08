В Днепре мужчина погиб, пытаясь расплавить боеприпас

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Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в Новокодаком районе города Днепра. В результате взрыва погиб мужчина

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Предварительно взрыв произошел в гараже. Там разразился фрагмент боеприпаса. Его 43-летний мужчина, скорее всего, пытался расплавить. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. К сожалению, он скончался в больнице.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее в городе Лозовая местный житель обнаружил на своем дворе 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны.