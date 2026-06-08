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08 июня 2026, 11:26

Взрыв на "Новой почте" в Киеве: задержан отправитель посылки с боеприпасами

08 июня 2026, 11:26
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Фото: СБУ
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СБУ и Нацполиция по "горячим следам" задержали мужчину, устроившего взрыв в почтовом терминале в Оболонском районе Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Следствие установило, что посылка содержала запрещенные для пересылки осколочные боеприпасы. Отправителем опасного груза оказался 35-летний уроженец Донетчины, проживающий сейчас в Запорожье. Пренебрегая правилами безопасности, он отправил незаконно приобретенные средства поражения своему знакомому в столицу.

Правоохранители задержали фигуранта по месту жительства в Запорожье. Во время обысков в его мобильном телефоне обнаружили доказательства: данные о содержании посылки и подтверждение ее отправки.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Соломенский райсуд Киева избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, взрыв на терминале "Новой почты" произошел в Киеве утром 5 июня. Во время осмотра взорвалась одна из посылок. Погиб 59-летний работник отделения, еще двое получили ранения.

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