У Дніпрі чоловік загинув, намагавшись розплавити боєприпас

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Інцидент стався у неділю, 7 червня, у Новокодацькому районі міста Дніпра. Внаслідок вибуху загинув чолвоік

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Попередньо, вибух стався у гаражі. Там вибухнув фрагмент боєприпасу. Його 43-річний чоловік, скоріше за все, намагався розплавити. Постраждалого госпіталізували з тяжкими травмами. На жаль, він помер у лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше у місті Лозова місцевий мешканець знайшов на своєму подвір’ї 100-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової війни.