Фото: ГСЧС

В городе Лозовая местный житель обнаружил на своем дворе 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Мужчина наткнулся на боеприпас во время строительных работ и сразу вызвал спасателей.

Саперы ГСЧС изъяли снаряд и вывезли его на специальную площадку. Там авиабомбу уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя к ним приближаться или трогать их. О находке необходимо немедленно сообщить по номеру 101.

Ранее сообщалось, что следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках ракеты, которую россияне поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля этого года.