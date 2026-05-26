В Одесской области мэра разоблачили на махинации с электроэнергией

Фото из открытых источников

Правоохранители задержали главу одного из городов Одесской области. Оказалось, что он требовал взятки во время модернизации энергетической инфраструктуры южного региона.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили милиционеры одного из городов Одесщины пытался получить неправомерную выгоду в размере 35 тысяч долларов США от представителя компании с иностранными инвестициями. За эти деньги мэр обещал международным подрядчикам беспрепятственное согласование разрешительной документации на строительство ветроэлектростанции в портовом городе.

Планировалось, что этот проект будет альтернативным источником энергоснабжения жилой застройки и социальных объектов местной общины. То есть, для больниц, школ, детских садов.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали пограничника-дезертира, который за взятку в 5000 долларов хотел покинуть часть и избежать службы.