Душила кота на камеру: в Павлограде полиция расследует жестокое обращение с животным

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области правоохранители расследуют обстоятельства жестокого обращения с животным, видео которого распространилось в социальных сетях

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где несовершеннолетняя девушка душит кота.

Также в полицию поступило обращение от волонтеров о жестоком обращении с животным.

По данному факту следователи открыли уголовное производство и установили обстоятельства правонарушения.

Полицейские установили личность девушки, причастной к указанным действиям – это несовершеннолетняя, ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранителей.

В настоящее время решается вопрос об изъятии животного.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Напомним, что в Харьковской области разоблачили живодера. Он жестоко убивал лис, а видео с расправой публиковал в соцсетях для просмотров.