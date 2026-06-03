Душила кота на камеру: в Павлограде полиция расследует жестокое обращение с животным
В Днепропетровской области правоохранители расследуют обстоятельства жестокого обращения с животным, видео которого распространилось в социальных сетях
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Во время мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где несовершеннолетняя девушка душит кота.
Также в полицию поступило обращение от волонтеров о жестоком обращении с животным.
По данному факту следователи открыли уголовное производство и установили обстоятельства правонарушения.
Полицейские установили личность девушки, причастной к указанным действиям – это несовершеннолетняя, ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранителей.
В настоящее время решается вопрос об изъятии животного.
Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Напомним, что в Харьковской области разоблачили живодера. Он жестоко убивал лис, а видео с расправой публиковал в соцсетях для просмотров.