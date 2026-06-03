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03 июня 2026, 17:27

Душила кота на камеру: в Павлограде полиция расследует жестокое обращение с животным

03 июня 2026, 17:27
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Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области правоохранители расследуют обстоятельства жестокого обращения с животным, видео которого распространилось в социальных сетях

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где несовершеннолетняя девушка душит кота.

Также в полицию поступило обращение от волонтеров о жестоком обращении с животным.

По данному факту следователи открыли уголовное производство и установили обстоятельства правонарушения.

Полицейские установили личность девушки, причастной к указанным действиям – это несовершеннолетняя, ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранителей.

В настоящее время решается вопрос об изъятии животного.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Напомним, что в Харьковской области разоблачили живодера. Он жестоко убивал лис, а видео с расправой публиковал в соцсетях для просмотров.

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