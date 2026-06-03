Душила кота на камеру: у Павлограді поліція розслідує жорстоке поводження з твариною
На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують обставини жорстокого поводження з твариною, відео якого поширилося у соціальних мережах
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де неповнолітня дівчина душить кота.
Також до поліції надійшло звернення від волонтерів про жорстоке поводження з твариною.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясували обставини правопорушення.
Поліцейські встановили особу дівчини, причетної до вказаних дій – це неповнолітня, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.
Наразі вирішується питання щодо вилучення тварини.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).
Нагадаємо,що у Харківській області викрили живодера. Він жорстоко вбивав лисиць, а відео з розправою публікував у соцмережах заради переглядів.