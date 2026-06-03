Душила кота на камеру: у Павлограді поліція розслідує жорстоке поводження з твариною

Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують обставини жорстокого поводження з твариною, відео якого поширилося у соціальних мережах

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де неповнолітня дівчина душить кота.

Також до поліції надійшло звернення від волонтерів про жорстоке поводження з твариною.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясували обставини правопорушення.

Поліцейські встановили особу дівчини, причетної до вказаних дій – це неповнолітня, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

Наразі вирішується питання щодо вилучення тварини.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Нагадаємо,що у Харківській області викрили живодера. Він жорстоко вбивав лисиць, а відео з розправою публікував у соцмережах заради переглядів.