Росіяни вдарили по Дніпру балістикою: над містом піднімається дим
У Дніпрі вдень 3 червня пролунав потужний вибух. Це сталось під час повітряної тривоги
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.
У ОВА підтвердили, що росіяни вдарили по Дніпровському району. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Слід зазначити, що вибух пролунав у Дніпрі під час повітряної тривоги через небезпеку балістичної атаки. У моніторингових каналах повідомляють про густий дим після атаки.
Нагадаємо, 2 червня росіяни кілька разів атакували Дніпро балістикою та дронами. Внаслідок влучань пошкоджені житлові будинки. Серед жертв атаки - діти.
Росіяни втретє атакували Дніпро: над містом густий димВсі новини »
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