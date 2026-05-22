ДТП в Кривом Роге: на светофоре столкнулись "скорая" и внедорожник

В Кривом Роге утром 22 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника SsangYong и автомобиля скорой медицинской помощи

передает RegioNews.

Отмечается, что по предварительным данным, внедорожник двигался по улице Вечернеугольской и при включении зеленого сигнала светофора начал выполнять поворот на Днепровское шоссе в направлении автовокзала.

В этот момент в направлении выезда из города двигался автомобиль скорой помощи. По словам очевидцев, водитель "скорой" включил проблесковые маячки непосредственно перед самым светофором.

Водитель внедорожника не успел среагировать на маневр спецтранспорта, в результате чего произошло столкновение. Автомобиль SsangYong получил значительные повреждения передней части.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливающие все обстоятельства ДТП и определяющие виновников.

