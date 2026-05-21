В ДТП в Сумской области погиб 16-летний мотоциклист, еще один подросток в больнице
Смертельное ДТП произошло 20 мая около 15:30 в селе Старое Село Сумского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно установлено, что 51-летний водитель автомобиля Mercedes столкнулся с мотоциклом KOVI под управлением 16-летнего парня.
Водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте. Его пассажира, также 16-летнего парня, с травмами госпитализировали в больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается.
Напомним, вечером 19 мая в Сумской области водитель Audi сбил женщину с 4-летним ребенком на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали.
