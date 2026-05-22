ДТП у Кривому Розі: на світлофорі зіткнулися "швидка" та позашляховик

Фото: Telegram/Перший міський. Кривий Ріг

У Кривому Розі вранці 22 травня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика SsangYong та автомобіля швидкої медичної допомоги

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

Зазначається, за попередніми даними, позашляховик рухався вулицею Вечірньокутською та під час увімкнення зеленого сигналу світлофора почав виконувати поворот на Дніпровське шосе в напрямку автовокзалу.

У цей момент у напрямку виїзду з міста рухався автомобіль швидкої допомоги. За словами очевидців, водій "швидкої" увімкнув проблискові маячки безпосередньо перед самим світлофором.

Кермувальник позашляховика не встиг зреагувати на маневр спецтранспорту, унаслідок чого сталося зіткнення. Автомобіль SsangYong отримав значні пошкодження передньої частини.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП та визначають винуватців.

Нагадаємо, на Київщині дві іномарки влетіли в одна одну. Трагедія сталась 20 травня у селищі Димер. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина. 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізували.