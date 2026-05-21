По данным следствия, старший солдат пообещал мужчине помочь попасть в Словакию вне пунктов пропуска. Свои услуги он оценил в 6 тысяч долларов. Военный инструктировал "клиента" относительно маршрута, мест скрытия и показывал путь через Google Maps. При этом, по предварительным данным, реальной возможности организовать переход границы у него не было.

Военнослужащего задержали сразу после получения денег.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили командира воинской части, который "прикрывал" подчиненных-прогульщиков. Военные продолжали получать зарплату и дополнительные выплаты.