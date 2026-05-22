Крав гроші і програвав у казино: в Дніпрі засудили ексфінансиста бойової бригади

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним колишнього начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад, яка виконувала бойові завдання на Запорізькому напрямку

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що упродовж 2023-2025 років посадовець змінював банківські реквізити військовослужбовців та спрямовував їхні грошові виплати на власні рахунки. Для реалізації схеми він відкрив 14 банківських рахунків.

Крім того, фігурант продовжував нараховувати кошти військовим, які вже були звільнені зі служби, після чого також привласнював ці гроші. Нестачу приховував у фінансовій звітності. За інформацією слідства, викрадені кошти він програв в азартні ігри.

У квітні 2025 року чоловік самовільно залишив військову частину. Щоб уникнути викриття, він відправив свій телефон за кордон, придбав інший автомобіль та постійно змінював орендовані квартири.

На початку 2026 року працівники ДБР затримали його.

Суд визнав експосадовця винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та дезертирство.

За сукупністю злочинів йому призначили покарання – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

