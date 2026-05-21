На Дніпропетровщині викрили псевдоволонтера, який заробляв на авто для ЗСУ

У Кривому Розі затримали чоловіка, який продавав авто з-за кордону. Ці машини були призначені для ЗСУ

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.



55-річний чоловік шукав та ввозив до Україні елітні автомобілі під виглядом допомоги для військових. Він користувався печаткою благодійної організації, яку позичив у знайомого, а також підробляв гарантійні листи.



З підробленими документами він ввіз в Україну щонайменше 11 автомобілів. Потім ці машини були не передані військовим, а продані. Збитки державі оцінюють близько 2 мільйонами гривень.

