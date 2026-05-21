21 травня 2026, 13:40

На Дніпропетровщині викрили псевдоволонтера, який заробляв на авто для ЗСУ

Фото: Національна поліція
У Кривому Розі затримали чоловіка, який продавав авто з-за кордону. Ці машини були призначені для ЗСУ

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

55-річний чоловік шукав та ввозив до Україні елітні автомобілі під виглядом допомоги для військових. Він користувався печаткою благодійної організації, яку позичив у знайомого, а також підробляв гарантійні листи.

З підробленими документами він ввіз в Україну щонайменше 11 автомобілів. Потім ці машини були не передані військовим, а продані. Збитки державі оцінюють близько 2 мільйонами гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного військовослужбовця за підозрою у незаконному продажі гуманітарних автомобілів підвищеної прохідності, призначених для потреб ЗСУ. Поліцейські затримали чоловіка під час отримання коштів за продані авто.

псевдоволонтер Дніпропетровська область поліція
