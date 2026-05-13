Понад 40 атак за день: на Дніпропетровщині через обстріли поранено двох чоловіків
У Дніпропетровській області двоє чоловіків дістали поранень внаслідок російських атак вдень 13 травня
Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та обстрілював з артилерії.
У Нікополі, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольського району пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, підприємство, адмінбудівля, дві АЗС та понад 20 автівок. Постраждали чоловіки 50 та 57 років. Вони лікуються амбулаторно.
У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.
У Синельниковому та Покровській громаді Синельниківського районц горів приватний будинок.
У Криворізькому районі росіяни атакували Зеленодольську та Грушівську громади. Пошкоджена приватна оселя.
Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.
