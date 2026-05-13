21:30  13 травня
Розстріляв побратимів під час служби: на Миколаївщині взяли під варту військового за подвійне вбивство
17:55  13 травня
На Київщині "салон краси" виявився "казино"
19:10  13 травня
"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 22:52

Понад 40 атак за день: на Дніпропетровщині через обстріли поранено двох чоловіків

13 травня 2026, 22:52
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області двоє чоловіків дістали поранень внаслідок російських атак вдень 13 травня

Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та обстрілював з артилерії.

У Нікополі, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольського району пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, підприємство, адмінбудівля, дві АЗС та понад 20 автівок. Постраждали чоловіки 50 та 57 років. Вони лікуються амбулаторно.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

У Синельниковому та Покровській громаді Синельниківського районц горів приватний будинок.

У Криворізькому районі росіяни атакували Зеленодольську та Грушівську громади. Пошкоджена приватна оселя.

Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

У Ковелі на Волині внаслідок російського удару 13 травня по залізничному вокзалу пошкоджені автобуси, маршрутки та приватні автомобілі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область обстріли дрон
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Співачка Олена Тополя відверто розповіла, чому не хоче їхати на Євробачення
13 травня 2026, 23:40
В Одесі елітні квартири збудували прямо на заповідних землях
13 травня 2026, 23:20
23 удари по залізниці: ворог атакував депо та мости у семи областях, у Здолбунові є загиблі
13 травня 2026, 22:59
Смертельна ДТП на Житомирщині: авто перекинулось у ставок
13 травня 2026, 22:40
Росія атакувала об’єкти Нафтогазу у Харківській та Житомирській областях
13 травня 2026, 22:38
Костюм за 250 тисяч: Єрмак прийшов до суду у "лакшері" образі
13 травня 2026, 22:10
Підозра на норовірус: у Франції заблокували круїзне судно Ambition з сотнями пасажирів
13 травня 2026, 22:07
Переламані ребра та пробиті легені: на Хмельниччині судитимуть чоловіка за звіряче вбивство
13 травня 2026, 21:55
Командир наказав відсікти голови: окупанти вчинили наругу над тілами загиблих військових ЗСУ
13 травня 2026, 21:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »