Понад 40 атак за день: на Дніпропетровщині через обстріли поранено двох чоловіків

Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та обстрілював з артилерії.

У Нікополі, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольського району пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, підприємство, адмінбудівля, дві АЗС та понад 20 автівок. Постраждали чоловіки 50 та 57 років. Вони лікуються амбулаторно.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

У Синельниковому та Покровській громаді Синельниківського районц горів приватний будинок.

У Криворізькому районі росіяни атакували Зеленодольську та Грушівську громади. Пошкоджена приватна оселя.

Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

У Ковелі на Волині внаслідок російського удару 13 травня по залізничному вокзалу пошкоджені автобуси, маршрутки та приватні автомобілі.